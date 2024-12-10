Американские военные помогли союзникам занять важные позиции в Сирии

Американские военные в Сирии после госпереворота помогли оппозиционным вооруженным формированием занять стратегически важные позиции. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По ее данным, численность военных США в различных точках на востоке Сирии, составляет порядка 800 человек.

«Вооруженные силы США <…> координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию», — отметило издание.

Белый дом также призвал Ирак не позволить поддерживаемым Ираном военным пересечь сирийскую границу.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол предложил США как можно быстрее вывести военных с территории Сирии. По его словам, «разбросанные» по стране солдаты могут стать мишенью, так как они больше не являются фактором сдерживания.

Он также объяснил, что сирийский конфликт столкнул между собой исламистов и социалистических курдов с «иранскими марионетками»