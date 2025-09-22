В Госдепе признали, что роль дипломатии США на мировой арене ослабела при Трампе
Чиновники Госдепартамента США признали, что роль дипломатической службы Соединенных Штатов на мировой арене при администрации президента Дональда Трампа становится слабее. Об этом написала газета Politico.
«Администрация Трампа преобразует дипломатическую службу в более мелкую и слабую силу в международных отношениях, где дипломаты — лишь исполнители, а не инициаторы политических идей», — отметили авторы материала.
С началом второго срока Трампа более половины посольских должностей в Штатах остаются вакантными, высшие должности занимают исполняющие обязанности без надлежащего опыта, отметили в газете.
Американские дипломаты за рубежом отстранены от участия в политической жизни страны, они выполняют распоряжения администрации, во многом им непонятные.
