В Госдепе объяснили отказ от расширения санкций против России

Рубио: США не расширили санкции против России из-за переговоров по Украине

США воздержались от новых санкций против России, потому что рассчитывают на дипломатический путь урегулирования украинского кризиса. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью NBC News .

Глава американского дипломатического ведомства подчеркнул, что на следующей неделе США решат вопрос своего дальнейшего участия в урегулировании украинского кризиса.

«Есть основания для оптимизма, но есть и причины быть реалистичными. Мы близко, но недостаточно близко», — заявил Рубио.

Он добавил, что не может назвать конкретную дату. Но президент США Дональд Трамп за первые 100 дней своего нахождения в Белом доме посвятил урегулированию достаточно много времени, чтобы максимально сблизить стороны конфликта.

Рубио отметил, что США рассчитывают на то, что дипломатические усилия сработают, поэтому сейчас вопрос введения санкций не рассматривается — это сведет всю проделанную работу на нет и никак не остановит боевые действия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта продолжается, но о заключении соглашения пока говорить рано.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что одним из условий мирного плана является признание Крыма российской территорией и Украине придется с этим смириться.