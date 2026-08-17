В горах Киргизии нашли личные вещи пропавших альпинистов

МЧС: в Киргизии нашли личные вещи пропавших альпинистов, тела не обнаружили

В ходе поисковой операции в горах Киргизии спасатели нашли личные вещи пропавших альпинистов, но тела обнаружить пока не удалось. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

«В ходе поисковых работ 16 августа обнаружена принадлежавшая альпинистам обувь. Ранее в ходе поисковых работ найдены их спальный мешок, рюкзак и другие личные вещи. Тела альпинистов на данный момент не обнаружены», — подчеркнули в ведомстве.

Поисковые работы на пике Корумду временно приостановили из-за опасных погодных условий, а также связанных с таянием льда на вершине рисков.

Второй этап поисковой операции проведут в начале сентября. Точную дату согласуют с родственниками пропавших.

Глава федерации альпинизма и скалолазания Белоруссии Александр Годлевский отмечал, что дрон обнаружил, предположительно, останки трех пропавших в Киргизии альпинистов.