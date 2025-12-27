В горах Казахстана погибли три альпиниста

Три человека погибли в горах Алма-Аты у пика «Локомотив» на высоте 3700 метров

В горах под Алматы завершились поисково-спасательные работы после гибели туристов у пика «Локомотив». Как сообщили в МЧС Республики Казахстан , на высоте около 3700 метров обнаружили тела еще двух человек. Ранее спасатели нашли тело еще одного туриста из этой же группы. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

Операция велась в Медеуском районе. В поисках участвовали спасатели, полиция, представители Федерации альпинизма и волонтеры. Для воздушной разведки привлекали вертолет.

Всего в работах были задействованы около 80 человек, 12 единиц техники, кинологические расчеты и беспилотники. Поискам мешали сложные высокогорные условия — низкие температуры, разреженный воздух, лавинная опасность и трудный рельеф. Из-за погоды тела погибших пришлось спускать пешком до поста «Медео», после чего их передали полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, родственникам оказывают психологическую помощь.

В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать меры безопасности при выходе в горы и в случае пропажи людей сразу обращаться в экстренные службы.

