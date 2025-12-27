В горах Казахстана погибли три альпиниста
Три человека погибли в горах Алма-Аты у пика «Локомотив» на высоте 3700 метров
В горах под Алматы завершились поисково-спасательные работы после гибели туристов у пика «Локомотив». Как сообщили в МЧС Республики Казахстан, на высоте около 3700 метров обнаружили тела еще двух человек. Ранее спасатели нашли тело еще одного туриста из этой же группы. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.
Операция велась в Медеуском районе. В поисках участвовали спасатели, полиция, представители Федерации альпинизма и волонтеры. Для воздушной разведки привлекали вертолет.
Всего в работах были задействованы около 80 человек, 12 единиц техники, кинологические расчеты и беспилотники. Поискам мешали сложные высокогорные условия — низкие температуры, разреженный воздух, лавинная опасность и трудный рельеф. Из-за погоды тела погибших пришлось спускать пешком до поста «Медео», после чего их передали полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, родственникам оказывают психологическую помощь.
В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать меры безопасности при выходе в горы и в случае пропажи людей сразу обращаться в экстренные службы.
Ранее в Сочи на шестой день нашли живым альпиниста и гида, пропавшего во время похода по Черничной тропе в районе хребта Аибга и отправившего группу самостоятельно добираться до Красной Поляны.