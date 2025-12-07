В Голливуде забили тревогу после покупки Warner Bros.

После покупки киностудии Warner Bros. американским стриминговым сервисом Netflix в Голливуде вероятны сокращение рабочих мест и урезание бюджета на производство картин. Об этом сообщило издание Financial Times .

Декан Колледжа кино и медиаискусства при Университете Чепмена Стивен Гэллоуэй отметил, что больше всего Голливуд сейчас беспокоят будущее киноиндустрии и вероятные увольнения.

Продюсеры и киноагенты допускают, что сделка между Netflix и Warner Bros. в итоге приведет к сокращению покупателей фильмов и сериалов, обвалив трудовой рынок в целом.

Голливуд с 2020 года потерял десятки тысяч сотрудников, отметили «Известия». Многие из них переехали в Лос-Анджелес в поисках новой работы в индустрии.

Ранее стало известно, что Netflix выкупит студию Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов.