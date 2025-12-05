Netflix выкупит студию Warner Bros

Американский стриминговый сервис Netflix выкупит киностудию Warner Bros. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .

Сумма сделки составит 82,7 миллиарда долларов.

Владение бизнесом Warner Bros откроет для Netflix контроль над франшизами DC Comics, «Гарри Поттер», а также над «Игрой престолов».

В рамках покупки Netflix привлек финансирование в размере 59 миллиардов долларов от консорциума банков.

В стриминговом сервисе отметили, что сделка предоставит зрителям больше выбора контента, расширит деятельность студии и позволит компании оптимизировать долгосрочные планы.

При этом предложение о сделке предусматривает комиссию в случае расторжения договоренности в размере 5,8 миллиарда долларов. Даже если ее по какой-либо причине отменят, Netflix все равно придется выплатить Warner Bros. Discovery эти миллиарды.

