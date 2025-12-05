Netflix выкупит студию Warner Bros
Американский стриминговый сервис Netflix выкупит киностудию Warner Bros. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.
Сумма сделки составит 82,7 миллиарда долларов.
Владение бизнесом Warner Bros откроет для Netflix контроль над франшизами DC Comics, «Гарри Поттер», а также над «Игрой престолов».
В рамках покупки Netflix привлек финансирование в размере 59 миллиардов долларов от консорциума банков.
В стриминговом сервисе отметили, что сделка предоставит зрителям больше выбора контента, расширит деятельность студии и позволит компании оптимизировать долгосрочные планы.
При этом предложение о сделке предусматривает комиссию в случае расторжения договоренности в размере 5,8 миллиарда долларов. Даже если ее по какой-либо причине отменят, Netflix все равно придется выплатить Warner Bros. Discovery эти миллиарды.
