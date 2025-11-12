В Голливуде разразился скандал из-за новой «Алисы в стране чудес»

В Голливуде раскритиковали Disney из-за выбора актрисы для новой экранизации «Алисы в стране чудес». По данным сайта Deadline , это певица Сабрина Карпентер. Идея снять мюзикл по этому произведению принадлежит ей.

Исполнительница предложила студии Universal снять экранизацию около года назад. В итоге она вошла в состав продюсеров. Режиссером выступит Лорин Скафария, которая известна по сериалу «Наследники». Кроме того, Карпентер исполнит главную роль в мюзикле.

Однако в Сети раскритиковали эту идею. По мнению поклонников, у звезды не хватит таланта, чтобы передать невинность и чистоту героини. Кроме того, певица популярна своими откровенными образами, что совсем не вяжется с мечтательной девочкой из сказки.

