В Германии жара убила более 12 тысяч человек с начала года

С начала года в Германии зафиксировали около 12,5 тысячи смертей, связанных с жарой. Такие цифры привели представители Института Роберта Коха , который входит в структуру Минздрава страны.

При этом речь не идет о случаях, где жара была причиной смерти официально. Это расчетная оценка дополнительной смертности, связанной с высокими температурами. Показатель уже превысил уровни 2018–2019 годов, когда таких случаев было около 9,4 и 7,7 тысячи соответственно.

Последствия жары сильнее всего затронули пожилых. Так, около 6,3 тысячи умерших были старше 85 лет, более 3,1 тысячи скончались в возрасте от 75 до 84 лет. Еще почти 1,9 тысяч — в возрасте от 65 до 74 лет. Самая тяжелая ситуация сложилась в конце июня: тогда во многих регионах температура приблизилась к 40 градусам.

Недавно стало известно, что медработники в Британии стали падать в обморок из-за духоты в больницах. Члены профсоюза медработников «Королевский колледж медсестер» призвали установить в больницах побольше кондиционеров.