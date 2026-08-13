Британские медработники стали падать в обморок из-за духоты в больницах

Врачи и медсестры Великобритании падают в обморок из-за аномальной жары в больницах и домах престарелых. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на профсоюз медработников «Королевский колледж медсестер».

Духота была настолько невыносимой, что у медработников кружилась голова, их тошнило, обливало потом. У некоторых было и предобморочное состояние.

Члены профсоюза призвали установить в больницах побольше кондиционеров.

Ранее стало известно, что в Румынии затопили четыре баржи в рукаве Дуная, чтобы обеспечить охлаждение АЭС.Меры предприняли из-за сильного обмеления реки на фоне аномальной жары.

К тому же жаркая погода в странах Евросоюза и Великобритании привела к снижению урожаев сахарной свеклы. Европейцы произведут менее 15 миллионов тонн сахара — это самый низкий показатель с 2015 года.