В Германии заявили об отмене выплат украинским беженцам призывного возраста

В Германии нужно отменить выплаты беженцам с Украины призывного возраста, если они не служат в ВСУ и не трудоустроены в ФРГ. Об этом заявил депутат ХСС Штефан Майер в интервью газете Bild .

«Необходимо, наконец, отменить „бюргергельд“ для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 150 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — сказал он.

Депутат добавил, что ежегодно на эти цели из бюджета Германии уходит свыше 1,3 миллиарда евро (больше 120 миллиардов рублей — прим. ред.).

Ранее стало известно, что Евросоюз приостановил финансирование Украины. Речь идет о доле ЕС в программе ERA-loans на сумму до 20 миллиардов долларов.