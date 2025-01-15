Junge Welt: НАТО создаст вторую структуру для борьбы с РФ в Балтийском море

Североатлантический альянс решил расширить свою деятельность в Балтийском море, нарастив военную инфраструктуру в регионе якобы для обеспечения безопасности, но фактически его действия направлены против России. Об этом сообщила немецкая газета Die Junge Zeitung .

«Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе <…>. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России», — говорится в материале.

Поводом послужило якобы целенаправленное уничтожение подводных кабелей, пролегающих между Финляндией и Эстонией 25 декабря 2024 года. При этом виновником обрыва оказался танкер Eagle S, ходящий под флагом островов Кука. Оператором судна является зарегистрированная в ОАЭ судоходная компания «Каравелла».

Интересно и то, что в Финляндии сыскные органы еще не обнародовали результаты расследования, а военная машина НАТО уже запущена.

Как считает автор статьи Арнольд Шельцель, в балтийском регионе, где с 2018 году уже функционирует «Объединенный экспедиционный корпус», включающий войска из 10 стран, будет усилен мониторинг критической инфраструктуры. Эти натовские государства начали операцию «Северный страж», используя искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков.

Ранее финский президент Александр Стубб заявил, что республика отчитается перед союзниками по альянсу о задержании танкера Eagle S в Финском заливе.