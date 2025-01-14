Финляндия отчитается перед НАТО о задержании судна Eagle S

Финляндия направит союзникам по НАТО отчет о задержании танкера Eagle S в Финском заливе. Слова президента республики Александра Стубба передала телерадиокомпания Yle .

«Мы предоставим нашим союзникам пошаговый отчет о финской модели, которую мы использовали начиная с 25 декабря», — подчеркнул политик на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Полиция задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Судно заподозрили в причастности к повреждению в Финском заливе кабеля EstLink 2 и четырех кабелей связи.

В НАТО ранее сообщили о планах выделить для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море 10 кораблей. Суда будут обеспечивать безопасность объектов до апреля 2025 года.