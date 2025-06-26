26 июня 2025 00:14 НАТО минус США. Ждать ли появления ВС ЕС? 0 0 0 Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Еще накануне саммита НАТО в британской газете Financial Times вышла статья за авторством канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, посвященная «российской угрозе».

«Вокруг нас царит хаос: бушует война, разрушаются нормы и бросается вызов старым убеждениям. В эти трудные времена Германия и Франция выступают за защиту наших общих ценностей, свободу и безопасность наших граждан. Главный источник нестабильности для Европы — Россия, которая ведет империалистическую войну: в 2008 году она вторглась в Грузию, затем — в Крым и Донбасс, а в 2022-м — на территорию всей Украины. Цель Владимира Путина — подорвать европейскую безопасность», — написали Мерц и Макрон, прийдя в итоге к простому выводу: «Европа должна вооружиться в нестабильном мире». Оставим в стороне пропагандистский бред про «агрессивную Россию» — особенно рассмешили обвинения в нападении на Грузию в 2008-м, притом что именно группа французских экспертов при ООН доказала, что войну начал Тбилиси. Присмотримся лучше к мысли о необходимости превращения Европы в военный блок. По большому счету ЕС и НАТО и так были близнецы-братья, прям сиамские, не разлей вода. И в этом уродливом симбиозе Евросоюз всегда играл роль эдакой гражданской инфраструктуры альянса.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но с того момента, как стало понятно, что США потеряли к евроатлантическому сотрудничеству всякий интерес — они только и ищут повода, чтобы выйти из НАТО (не по форме, так по сути), — европейцы осознали: отныне они сами по себе и во всем, что касается их собственной безопасности, полагаться могут только на свои силы, в том числе своеобразные Вооруженные силы ЕС. Именно о необходимости их создания де-факто говорят европейскому читателю Мерц и Макрон, обильно подкрепляя свои тезисы густой пропагандой о «российской агрессии», которая вот-вот накроет Европу. Согласие европейских участников Североатлантического блока (полученное, надо сказать, с большим скрипом) увеличить отчисления в бюджет альянса — сначала до 3,5% ВВП, а там и до 5% — это лишь способ отсрочить окончательное расставание с США, для которых НАТО в нынешнем виде не более чем бизнес-проект. И если этот проект представляет собой сплошные расходы без цели и профита, то он им даром не сдался.

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen / www.globallookpress.com

Ожидаемый провал Киева на саммите — это не только отсутствие в итоговых документах встречи даже упоминания о возможности для Украины однажды стать членом альянса, но и признание того факта, что военная и финансовая поддержка киевского режима отныне чисто европейская проблема. Таким образом, формула «НАТО минус США» постепенно становится реальностью. И в этой реальности европейцам, не желающим сходить с кривой и опасной дорожки конфронтации с Россией, рассчитывать придется только на себя. «То, что поставлено на карту, определит европейскую стабильность на десятилетия вперед», — утверждают Мерц и Макрон. Не знаю, как для самой Европы, но для национал-глобалистов, захвативших в ней власть, все это в самом деле вопрос выживания. Выживания, за которое они готовы биться насмерть, точнее — посылать на смерть легионы будущих ВС ЕС.