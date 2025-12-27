В Германии заявили, что страна находится в самом длительном кризисе в истории

Германия переживает самый продолжительный кризис за всю историю. Если не будут проведены масштабные реформы, ситуация может затянуться, заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

«Германии нужен решительный прорыв — иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики», — сказал он.

Дульгер предложил сделать наступающий год временем масштабных преобразований. В частности, он акцентировал внимание на значительном уменьшении бюрократического аппарата, чтобы дать компаниям и населению больше возможностей для роста и развития.

«Внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми, чем когда-либо. Я хотел бы напомнить канцлеру (Фридриху Мерцу — прим. ред.): эффективная внешняя политика и политика безопасности возможны только тогда, когда экономика растет», — подчеркнул он.

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, упал на 0,2% в 2024 году. Это второе подряд снижение, согласно данным Федерального статистического бюро (Destatis).

В декабре министр экономики Германии Катерина Райхе охарактеризовала экономическую ситуацию в стране как критическую. Она призвала граждан готовиться к изменениям, чтобы сохранить нынешнюю модель социального государства.

Ранее вирусным стал клип о плачевном состоянии немецкой экономики. В видео высмеиваются абсурдные инвестиции правительства, бессмысленное оборонное финансирование и личные расходы Мерца на дорогих стилистов и личный джет.