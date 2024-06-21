Депутат «АиГ» Линдеманн: высшие лица ФРГ ведут схожую политику со своими предками

Минфин ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок ведут очень схожую политику со своими предками из Третьего рейха. Такое мнение выразил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн в беседе со «Звездой».

По его словам, высшие лица ФРГ хоть и заявляют об отрицании взглядов своих родственников, но по факту ведут себя точно так же. Это видно по поставкам вооружений Украине. Веры словам Бербок и Хабека о дистанцировании от своих предков нет, подчеркнул Линдеманн.

Ранее Линдеманн заявил, что власти ФРГ не хотят мира в Европе.

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