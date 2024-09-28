В Германии задержали супругов за показ российских телеканалов в Сети

В Германии арестовали супружескую пару, заподозрив их в организации показа российских телеканалов в интернете. Им грозит от года тюрьмы, сообщила таможня ФРГ.

Прокуратура Карлсруэ провела расследование. Подозреваемыми в нарушении существующих положений о санкциях ЕС задержали супругов — 37-летнего немца и его 42-летнюю жену с гражданством Украины.

В их доме провели обыски, в ходе которых изъяли техническое оборудование, письменные доказательства и 40 тысяч евро наличными. Также суд арестовал активы супругов стоимостью 120 тысяч евро.

«Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года. Предположительно, в предложение входили такие известные каналы, как „Россия 1“ и RT», — сказано в заявлении.

Интернет-сайт, на котором были доступны трансляции российских телеканалов, заблокировали. Расследование продолжается.

Если супругов признают виновными в совершении коммерческого преступления, то им грозит лишение свободы на срок не менее одного года в соответствии с Законом о внешнеэкономической деятельности.

Ранее в Москве на фасаде здания, где размещено посольство США, появился ярко-зеленый логотип RT со словами «Мы не уйдем» как ответ на американские санкции против трех структур и двух сотрудников СМИ.