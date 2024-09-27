Логотип RT со словами «Мы не уйдем» появился на фасаде посольства США в Москве

Соединенные Штаты объявили санкции против трех структур и двух сотрудников RT . В ответ телеканал дал понять, что подобные ограничения его не остановят.

На фасаде московского здания, где размещается американское посольство, появился яркий зеленый логотип от СМИ со словами «Мы не уйдем».

Ранее Госдепартамент США заявил, что из-за деятельности RT весь мир не так сильно поддерживает Украину. Позже аккаунты телеканала удалили с платформ Meta*

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.