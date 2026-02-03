В Германии задержали подозреваемых в поставках для ВПК России на 30 млн долларов

Немецкие правоохранители задержали пятерых мужчин, которых подозревают в поставках для российского военно-промышленного комплекса в обход санкций. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Мужчин содержали в городе Любек и соседнем районе. Федеральная прокуратура Германии установила, что они руководили сложной экспортной сетью, через которую отправили в Россию 16 тысяч запрещенных к экспорту грузов.

Задержанных подозревают в поставках товаров на сумму более 30 миллионов долларов. Среди заказчиков якобы были «как минимум 24 российских производителя оружия». В Германии провели рейды во Франкфурте, Нюрнберге и двух районах на севере страны.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала 20-й пакет новых санкций против России. Экономические ограничения планируют принять к 24 февраля. Санкции будут касаться энергетических компаний и танкеров теневого флота. Подготовкой этого пакета ЕС начал заниматься в первой половине ноября прошлого года.