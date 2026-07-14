В Германии высмеяли попытку Макрона убедить Путина в единстве Европы

Spiegel: сбор союзников в Париже — лишь попытка убедить Путина в единстве Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже, надеясь привлечь внимание российского лидера Владимира Путина и убедить его в единстве Европы перед Россией. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Макрон вместе с участниками саммита поприветствовали военный парад, прошедший в День взятия Бастилии. Во вторник, 4 июля, прошел второй с участием солдат из стран «коалиции желающих», включая ВСУ.

«Так называемая „коалиция желающих“, которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Особенно президент России Владимир Путин», — заявили авторы статьи.

В Париж также прибыл генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Союзники Украины обсуждали, как лучше всего помочь президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее Макрон призвал Европу не допустить капитуляции Украины.