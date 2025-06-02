В Германии встревожились из-за проблемного для НАТО указа Путина

Указ № 355 президента России Владимира Путина вызвал серьезную тревогу на Западе и стал мрачным предзнаменованием для НАТО. Об этом сообщило издание Merkur .

Журналисты уточнили, что речь идет о документе под названием «О некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ в период действия военного положения».

Указ позволит правительству приостанавливать права акционеров предприятий ВПК, если они не выполняют государственный оборонный заказ во время действия военного положения.

«Резонансный указ Владимира Путина для российской экономики — мрачное предзнаменование для НАТО. Он закладывает основу для более эффективного управления из Кремля», — отметили журналисты.

Авторы материала объяснили, что Кремль благодаря документу получит над предприятиями ВПК больший контроль. Это, в свою очередь, подтверждает, что Россия не собирается сдаваться и твердо настроена продолжать противостояние с Западом, считают они.

Путин 30 мая утвердил документ, согласно которому авиастроительные компании и судостроительные предприятия случае невыполнения госконтракта во время военного положения могут переходить под внешнее управление, писали «Известия».