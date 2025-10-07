Журналист Бааб: западные политики не способны выступить, как Путин на «Валдае»

Ни один западный политик не смог бы выступить так, как президент России Владимир Путин, отвечающий несколько часов на вопросы в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Таким мнением поделился немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works .

Он отметил, что российский лидер сначала произнес длинную речь. Его выступление продлилось порядка 45-50 минут. После этого глава государства несколько часов беседовал с политологами, журналистами, историками и менеджерами.

«Три часа. Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — заявил Бааб.

В частности, российский лидер высказался о ситуации на Украине и роли Запада в этом конфликте. Он также отметил милитаризацию Европы, добавив, что Россия при необходимости даст убедительный ответ на это.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала представителей ЕС прислушаться к словам Путина, возложившего вину за продолжение украинского конфликта на Европу.