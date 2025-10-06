Фон дер Ляйен призвала вслушаться в слова Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к представителям Евросоюза с призывом внимательно выслушать речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». С таким заявлением она выступила во время дебатов в Страсбурге.

«Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, за последние десятилетия мир оказался в самом нестабильном состоянии. Глава ЕК считает, Европе угрожают с Востока, а существующий миропорядок может очень быстро расколоться.

Ранее Путин предположил, что его «валдайская речь» может понравиться не всем. Он отметил, что поделился собственным видением происходящих событий и их будущего развития.