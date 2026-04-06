В Германии во время празднования Пасхи обнаружили флакон с маркировкой «Полоний»

Традиционная охота за пасхальными яйцами в саду одного из домов немецкого города Вайхингена-ан-дер-Энца закончилось масштабной операцией экстренных служб. Вместо игрушек двое мужчин нашли флакон с радиоактивным ядом «Полоний-210», сообщила газета Bild .

Друзья случайно наткнулись на подозрительный белый пластиковый флакон с красной крышкой и маркировкой «Полоний-210» под одним из кустов. Они немедленно обратились в службу спасения.

Прибывшие на место специалисты оценили находку как подлинную: на флаконе присутствовала официальная заводская маркировка, а его вес (около 200 граммов) соответствовал физическим свойствам указанного изотопа.

К ликвидации угрозы привлекли 138 сотрудников экстренных служб и 41 единицу техники, включая специализированное подразделение радиационной защиты.

Позднее опасный объект передали представителям Министерства окружающей среды земли Баден-Вюртемберг для безопасной транспортировки и последующей экспертизы.

Предварительные замеры радиационного фона в радиусе обнаружения не выявили превышения норм. Обнаружившие флакон мужчины, по предварительным данным, не пострадали и чувствуют себя хорошо.

Оцепление с жилого района уже сняли, однако правоохранительным органам еще предстоит выяснить, как флакон с крайне токсичным веществом, оказался в частном саду.

