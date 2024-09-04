В Германии устроили облаву на интернет-троллей

В шести федеральных землях в Германии прошли обыски в рамках операции против онлайн-группировки «Новый мировой порядок». Она занималась киберзапугиванием и преследованием людей, сообщили в пресс-службе Федерального управления немецкой уголовной полиции.

Обыски провели в 10 квартирах в Берлине, Баварии, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге, Гессене и Нижней Саксонии. В руки полицейских попало множество электронных устройств.

В управлении подчеркнули, что в «Новый мировой порядок» входили люди, которые систематически запугивали своих жертв в Сети и преследовали их. Целью злоумышленников часто становились пользователи «с когнитивными нарушениями».

«Целью объединения является, в частности, издевательство над жертвами и принуждение их отказаться от своего присутствия в интернете», — указали в полиции.

По полученным правоохранителями данным, члены виртуального объединения также старались получить доступ к персональным данным своих жертв и опубликовать их. Для этого они использовали в том числе подменные номера телефонов и пытались достать сведения из общедоступных и непубличных баз и госорганов.

«Новый мировой порядок», добавили в управлении, связан с угрозами взрывов в аэропортах, на железных дорогах и в штаб-квартире Социал-демократической партии Германии в прошлом году. Организация также стояла за ложными вызовами полиции, пожарных и другими действиями.

В Der Spiegel выяснили, что входившие в группировку интернет-тролли минимум шесть лет занимались взломом аккаунтов, а похищенные данные пользователей использовали для запугивания и преследования. Жертвами «Нового мирового порядка» зачастую становились политики, знаменитости и популярные блогеры.

Алжирская боксерша Иман Хелиф, ставшая одной из самых скандальных персон на ОИ-2024, обратилась с жалобой в прокуратуру Парижа из-за кибербуллинга. За шутки и критику в адрес спортсменки в том числе могут оштрафовать американского предпринимателя Илона Маска и британскую писательницу Джоан Роулинг.

