В Германии третий раз за неделю прогремел взрыв

Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. ЧП случилось в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщило издание T-Online.
Взрывное устройство малой мощности сдетонировало перед частным домом в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах к югу от Бонна. Повреждение получила дверь дома, пострадавших нет.
Для обследования местности полиция вызвала вертолет. Ранее перед этим же домом взорвали петарду.
В конце августа мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе в провинции Северный Рейн — Вестфалия. Взрывом тяжело ранило двух человек.
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