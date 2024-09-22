В Германии третий раз за неделю прогремел взрыв

T-Online: на западе ФРГ произошел третий за неделю взрыв

Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии. ЧП случилось в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщило издание T-Online .

Взрывное устройство малой мощности сдетонировало перед частным домом в городе Вахтберг-Адендорфе, который расположен в 15 километрах к югу от Бонна. Повреждение получила дверь дома, пострадавших нет.

Для обследования местности полиция вызвала вертолет. Ранее перед этим же домом взорвали петарду.

В конце августа мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе в провинции Северный Рейн — Вестфалия. Взрывом тяжело ранило двух человек.