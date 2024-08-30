Взрыв прогремел на оборонном заводе Diehl Defence в Германии

Bild: взрыв на оборонном заводе Diehl Defence в Тройсдорфе ранил двух работников

Мощный взрыв прогремел на территории оборонного завода Diehl Defence в немецком Тройсдорфе (провинция Северный Рейн — Вестфалия). Тяжелые ранения получили двое мужчин. Об этом сообщила газета Bild .

В пожарной службе города уточнили, что пострадавших передали врачам.

«Прибывшие на место спасатели оказали помощь двум тяжело раненым людям. Их передали бригаде скорой помощи, которая на вертолете доставила их в ближайшие больницы», — заявил представитель пожарной службы Ларс Гедель.

По словам спасателей, здание получило значительные повреждения, поэтому пока войти туда невозможно. На всякий случай аварийные службы отключили подачу электроэнергии.

Прибывшие на место следователи Тройсдорфа заявили, что, по предварительным данным, взрыв и пожар произошли из-за нарушений правил производства. По информации журналистов, на заводе производили детонаторы и средства зажигания для боеприпасов.

В конце июля сильный взрыв привел к сильному пожару на крупнейшем химическом заводе Германии компании BASF в городе в городе Людвигсхафен-ам-Райн. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек. К тушению пламени привлекли пожарную службу производства.