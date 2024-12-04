В Германии сообщили об «обстреле» вертолета с российского корабля

Минобороны ФРГ не подтвердило обстрел вертолета с российского корабля

Минобороны ФРГ не подтвердило сообщения СМИ о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского корабля, проходившего в Балтийском море. Об этом заявил представитель министерства на брифинге кабинета министров Германии.

«Не могу подтвердить. … Иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве, такие вещи происходят время от времени», — привело слова представителя военного ведомства Германии РИА «Новости».

Издание Berliner Zeitung ранее сообщило, экипаж российского судна якобы обстрелял сигнальными ракетами вертолет бундесвера, который совершал разведывательный полет.

По данным агентства DPA, глава МИД ФРГ Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте с немецким вертолетом на встрече НАТО в Брюсселе.

При этом никаких дополнительных подробностей она не привела. После руководитель внешнеполитического ведомства призвала усилить патрулирование в Балтийском море.

После поездки на Украину канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не станет снимать мораторий на использование ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России.