В Германии собрался многотысячный митинг из-за заявлений Мерца
В ФРГ около 4 тысяч человек вышли на митинг из-за высказываний Мерца о миграции
Около четырех тысяч человек приняли участие в протестном мероприятии в городе Билефельд после высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о проблеме миграции. Об этом сообщила газета Bild.
К митингу призвала организация «Билефельдский альянс против правых». Протестующие вышли на улицы под девизом «Мы и есть городской облик!».
«Они выразили протест Мерцу после недавних заявлений о миграционной политике и городском облике», — отметили журналисты.
В первых рядах демонстрантов заметили заместителя главы фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар. На выходных в ряде немецких городов акции протеста продолжатся.
На прошлой неделе Мерц заявил о проблеме в миграционной сфере и указал на «облик городов». Всем интересующимся вопросом он посоветовал обратиться к своим дочерям.
