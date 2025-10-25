В Германии собрался многотысячный митинг из-за заявлений Мерца

В ФРГ около 4 тысяч человек вышли на митинг из-за высказываний Мерца о миграции

Около четырех тысяч человек приняли участие в протестном мероприятии в городе Билефельд после высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о проблеме миграции. Об этом сообщила газета Bild .

К митингу призвала организация «Билефельдский альянс против правых». Протестующие вышли на улицы под девизом «Мы и есть городской облик!».

«Они выразили протест Мерцу после недавних заявлений о миграционной политике и городском облике», — отметили журналисты.

В первых рядах демонстрантов заметили заместителя главы фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар. На выходных в ряде немецких городов акции протеста продолжатся.

На прошлой неделе Мерц заявил о проблеме в миграционной сфере и указал на «облик городов». Всем интересующимся вопросом он посоветовал обратиться к своим дочерям.

В августе сотни немцев вышли на улицы Кельна с призывом к дружбе с Россией.