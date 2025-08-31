Около тысячи человек устроили митинг в Кельне против милитаризации ФРГ. Протестующие призывали к дружбе между Россией и Германией, сообщила телерадиокомпания WDR .

Демонстрация прошла на площади Хоймаркт, где собрались сторонники мирных инициатив и пропалестинских групп. В своих лозунгах они выступали против закона о воинской повинности.

«Говорившие призывали к демилитаризации страны и подчеркивали важность дружбы между народами, в том числе между Германией и Россией», — отметили в сообщении.

Также протестующие направились в южный район Кельна, однако их остановили правоохранители и потребовали отложить флагштоки. В общей сложности в акции участвовали около тысячи немцев.

Канцлер Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Свое мнение он объяснил тем, что Москва якобы дестабилизирует большую часть его страны.