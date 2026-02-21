OAZ: в Саксонии призвали к диалогу с Россией после завершения конфликта

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия не исключает восстановления экономических отношений с Россией после окончания СВО на Украине. Об этом он сказал в интервью газете Ostdeutsche Allgemeine Zeitung .

По словам Кречмера, возобновление сотрудничества возможно прежде всего в энергетической сфере — но только после завершения специальной военной операции.

«Лишь единицы говорят, что после окончания войны мы больше не должны получать сырье из России», — отметил он.

Политик также призвал немецкие власти поддерживать мирное урегулирование через дипломатические механизмы и избегать агрессивной риторики. Он добавил, что по опыту истории и внешней политики, дипломатические каналы следует сохранять открытыми даже во время конфликта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Берлин не рассматривает возможность возобновления диалога с президентом России Владимиром Путиным и возвращения к энергетическому сотрудничеству, пока идет конфликт на Украине. При этом Мерц считает, что противостояние завершится, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы.