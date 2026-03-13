Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может задействовать многотысячную венгерскую диаспору в Закарпатье в ответ на провокации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt .

«Нет сомнений в том, что Украина нанесла Венгрии серьезный ущерб экономике, закрыв трубопровод, по которому с 1960-х годов туда и в Словакию поставлялась нефть из России», — заявили в материале.

Нефть, ввозимая через Адриатическое побережье Хорватии, была бы значительно дороже российской, которую Венгрия вправе закупать до 2027 года по спецразрешению Евросоюза. Украинские мотивы легко прослеживались — лишить Россию доходов, даже если это ударит по союзникам Киева.

Только вот на Украине после событий XX века (Венгрия лишилась Закарпатья, которое стало частью СССР в 1945 году) осталось венгерское меньшинство численностью около 150 тысяч человек. Орбан попытается использовать диаспору в своих интересах, ведь у Будапешта достаточно инструментов, чтобы повлиять на этнических венгров.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак назвал Зеленского оторванным от реальности человеком, который заблуждается, считая свои выпады в сторону Орбана за демонстрацию силы.