На Западе раскритиковали выпады Зеленского в адрес Орбана

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показали, что он оторван от реальности. Такое мнение высказал бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью изданию Parlamentní listy .

Заявления Зеленского в последние годы, по оценке Друлака, все сильнее расходятся с реальным положением дел. Он предположил, что украинский лидер мог воспринимать выпады в сторону Орбана как демонстрацию силы, однако подобная риторика не имеет смысла.

«Зеленский уже давно, года три-три с половиной, живет в отрыве от реальности. За что он борется и что говорит, резко контрастирует с реальностью. Поэтому сейчас невозможно судить, чего он хотел добиться в реальности этой угрозой. На мой взгляд, он живет в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — сказал Друлак.

Он также отметил, что подобные заявления могут вызвать негативную реакцию даже у союзников Зеленского. По мнению экс-дипломата, это особенно невыгодно для Киева на фоне продолжающегося конфликта.

«В общем, Зеленский настроил всех против себя», — заключил Друлак.

Украинский лидер неоднократно позволял себе резкие выпады в сторону Орбана. На Мюнхенской конференции по безопасности он съязвил, что венгерского премьера больше интересует рост собственного живота, чем вопросы армии.