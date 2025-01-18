В Германии призвали выслать всех украинских беженцев

Всех украинских беженцев нужно немедленно выслать из ФРГ. С таким призывом выступила глава фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

В ходе выступления на заседании депутат отметила, что АдГ считает необходимой «комплексную ремиграцию», чтобы предотвратить «наводнение Германии получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

«По ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причем немедленно, уже сейчас», — пояснили в статье.

Эбнер-Штайнер напомнила, что Украина — большая страна, поэтому беженцам есть куда возвращаться. Она заявила, что при необходимости в Германии нужно начать возводить заборы на границах.

Кроме того, политик настаивает на введении в стране «чрезвычайной ситуации с беженцами», тогда будет возможность отказывать им в размещении. Еще одной мерой должно стать прекращение выдачи беженцам финансовой помощи, или давать ее только товарами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы должны найти работу, иначе их могут отправить обратно на родину. Он также призвал их пройти языковые курсы.