Германии необходимо возобновить закупки нефти из России на фоне растущего экономического разрыва и событий на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Германии нужно снова импортировать нефть из России через Шведт, чтобы сдержать общую инфляцию и цены на топливо. После нападения на Иран грозит новый шок в нашей экономике, который еще сильнее усугубит спад», — написала она.

Важным фактором Вагенкнехт назвала экономический разрыв в доходах между восточными и западными регионами Германии. По ее мнению, это неприемлемо.

«Если восточногерманские домохозяйства располагают почти на шесть тысяч евро в год меньше спустя 36 лет после воссоединения, то такое неприемлемо», — подчеркнула политик.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на крах конкурентоспособности Германии из-за нехватки энергосотрудничества.