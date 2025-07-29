Bild: в ХСС заявили, что украинцы должны работать в Германии или служить в ВСУ

В Германии представители баварского Христианско-социального союза потребовали прекратить выплачивать пособия («бюргергельд») украинцам призывного возраста. Об этом в интервью газете Bild заявил внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер.

По информации издания, если эту меру реализуют, то она затронет более чем 150 тысяч человек.

«Необходимо, наконец, отменить „бюргергельд“ для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 151 тысяча украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — заявил Майер.

По его словам, украинцы призывного возраста должны либо устроиться на работу в Германии, либо быть мобилизованы в украинскую армию. Никакой социальной помощи они не должны получать.

Издание отметило, что с начала спецоперации и по состоянию на 14 июня 2025 года в Германию прибыли 304 144 украинца призывного возраста. При этом 49,54% прибывших получают гражданские пособия, которые полагаются потерявшим работу или оказавшимся в сложной финансовой ситуации жителям ФРГ и резидентам.

Ранее украинский блогер перечислил топ-пять стран, где украинцев ненавидят больше всего. Германия оказалась на третьем месте, причем благодаря сокращению выплат и бюрократии.