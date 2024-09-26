Профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник назвал вероятного исполнителя подрывов «Северных потоков». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эксперт напомнил, что водный путь находится под серьезным наблюдением. Данный факт практически исключает причастность украинской стороны, считает специалист.
По его мнению, ответственность за теракт несут Соединенные Штаты. Именно США, добавил профессор, имеют технические возможности для реализации столь масштабного плана.
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