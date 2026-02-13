Неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом

Politico: встреча лидеров ЕС, куда не позвали восемь стран, закончилась провалом

Неформальная встреча лидеров стран ЕС, на которую не позвали представителей восьми государств сообщества, обернулась провалом. Об этом сообщила газета Politico .

По информации источника, двое из трех инициаторов опоздали на мероприятие, а присутствующие в итоге ничего не обсудили.

Встречу организовал канцлер Германии Фридрих Мерц при участие премьеров Бельгии и Италии для согласования повестки перед неформальным саммитом ЕС. Такое решение разозлило Испанию, неудовольствие выразили представители еще семи стран, оказавшихся за бортом.

«Из 19 лидеров выступить смогли лишь несколько. На вопрос о том, что обсуждали на встрече, дипломат бесстрастно заявил: „Ничего“», — констатировали журналисты.

Среди опоздавших оказался сам Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. Глава Евросовета Антониу Кошта начал встречу, не дожидаясь их.

Ранее глава Tesla Илон Маск призвал распустить Евросоюз.