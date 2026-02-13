Неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Неформальная встреча лидеров стран ЕС, на которую не позвали представителей восьми государств сообщества, обернулась провалом. Об этом сообщила газета Politico.
По информации источника, двое из трех инициаторов опоздали на мероприятие, а присутствующие в итоге ничего не обсудили.
Встречу организовал канцлер Германии Фридрих Мерц при участие премьеров Бельгии и Италии для согласования повестки перед неформальным саммитом ЕС. Такое решение разозлило Испанию, неудовольствие выразили представители еще семи стран, оказавшихся за бортом.
«Из 19 лидеров выступить смогли лишь несколько. На вопрос о том, что обсуждали на встрече, дипломат бесстрастно заявил: „Ничего“», — констатировали журналисты.
Среди опоздавших оказался сам Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони. Глава Евросовета Антониу Кошта начал встречу, не дожидаясь их.
Ранее глава Tesla Илон Маск призвал распустить Евросоюз.