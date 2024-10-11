Добросовестные российские заемщики спасли финскую Finnvera от разорения

Несмотря на санкции, российские предприятия погасили кредиты и спасли финскую государственную финансовую компанию Finnvera от убытков на сумму 250 миллионов евро. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

К февралю 2022 года российские компании получили кредиты и кредитные обещания от Finnvera на сумму около миллиарда евро. Из них 700 миллионов приходились на уже выданные займы. Санкции заблокировали каналы платежей, и финская госкомпания рисковала потерять не менее 250 миллионов евро.

Однако российский бизнес не отказался от своих обязательств и продолжил погашать долги. К концу 2022 года их сумма снизилась до 420 миллионов евро, а через год осталось менее 100 миллионов.

«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — сказал руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта.

На экономические отношения между Россией и Финляндией повлияли не только санкции, но закрытие границ. «Известия» сообщили, что за первое полугодие 2024 года товарооборот этих стран сократился до 600 миллионов евро.