В России никогда не шли наперекор условиям контрактов по поставкам газа, несмотря на обстоятельства. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

«Россия все это время продолжала поставлять газ через Украину. И Украина за год получила почти миллиард за счет транзитных пошлин. Украина сейчас перекрыла этот трубопровод, и это снова вызвало рост цен в ЕС. Россия исторически соблюдала контракты», — подчеркнула она.

Вагенкнехт добавила, что Германии пришлось кардинально поменять систему энергоснабжения из-за санкций ЕС, наложенных на Россию. В итоге сейчас в ФРГ не могут обеспечить полную безопасность энергоснабжения.

Ранее кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на грядущих парламентских выборах.