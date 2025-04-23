Bild: в ФРГ пообещали выгнать посла РФ с церемонии, посвященной разгрому нацизма

Российскому послу в ФРГ Сергею Нечаеву пригрозили выдворением, если он посмеет появиться на торжественном мероприятии в честь 80-летия разгрома нацисткой Германии. Об этом сообщило издание Bild .

Российские дипломаты ранее заявили информагентству DPA, что не нуждаются в особом приглашении, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма в День Победы. Речь идет об общедоступных местах.

При этом газета процитировала директора Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля, заявившего, что немецкие власти запретили представителям посольства России участвовать во всех годовщинах с начала украинского конфликта.

«Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил — в тесном сотрудничестве с силами безопасности!» — сказал он.

Газета оценила слова Дреколля как угрозу российскому дипломату, которого могут выдворить с памятного мероприятия. При этом директор фонда позволили себе резкие выражения в адрес представителя России.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил, что отец бывшего бельгийского премьера Ги Верхофстадта был связан с нацистами.