Пушков напомнил о связях отца экс-премьера Бельгии Верхофстадта с нацистами

Отец бывшего премьера Бельгии Ги Верхофстадта во времена Второй мировой войны имел связи с нацистской Германией. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Он прокомментировал критические высказывания бельгийского экс-премьера в адрес президента Сербии Александра Вучича из-за его решения приехать 9 мая в Москву. Сенатор назвал Верхофстадта отъявленным русофобом и не удивился его позиции.

«Его позиция не удивительна: по данным одной фламандской газеты, его отец — Мarcel Verhofstadt — был членом бельгийских организаций, активно сотрудничавших с Гитлером во время оккупации Бельгии, — отметил Пушков.

Ранее заместитель главы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что Вучич 9 мая проведет в Москве переговоры с Владимиром Путиным. На Парад Победы в город приедут главы Бразилии, Венесуэлы, Китая, Словакии, Армении, Северной Кореи и других стран.