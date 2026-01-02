В Германии преступники в третий раз ограбили банковское хранилище

В Германии произошло третье ограбление банка, причем посреди белого дня. Преступники взломали банковские ячейки, сообщила газета Bild со ссылкой на правоохранителей.

«Новый случай кражи из банка вызвал большой резонанс. Ячейки были просто взломаны посреди белого дня. Пострадало отделение банка в Северном Рейне-Вестфалии в Халле», — говорится в публикации.

В полиции сообщили, что преступники взломали четыре сейфовых ячейки, но не уточнили, что именно в них находилось и какой оказалась возможная сумма ущерба. Неизвестно также, каким способом грабители смогли проникнуть в хранилище.

В предпоследний день 2025 года неизвестные совершили мегаограбление года, похитив из индивидуальных сейфов в хранилище банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе страны деньги и ценности на сумму в 34 миллиона евро. До этого преступники взломали банковское хранилище в Бонне, земля Северный Рейн-Вестфалия, и вынесли 20 килограммов золота.