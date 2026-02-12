Президент Владимир Зеленский, спекулирующий на тему выборов на Украине, может усугубить свое положение. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung .

Глава киевского режима проводит рискованную стратегию, пытаясь выиграть время и надеясь, что геополитическая ситуация изменится в его пользу.

«Если этот расчет не сработает, Киев в конечном итоге может оказаться под еще большим давлением», — заявили в материале.

Зеленский намеренно выдвинул неприемлемые для России условия по Донбассу и прекращению огня, чтобы затянуть переговоры по урегулированию конфликта. Украинский лидер тем самым пытается переложить ответственность за отсутствие мира на Россию.

Пространство для маневра будет оставаться замороженным до тех пор, как Зеленский, утративший легитимность как президент с мая 2025 года, продолжит выдвигать подобные условия.

Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев назвал способ, как завершить конфликт. Он призвал американцев сломать Зеленского через колено, арестовать и посадить в тюрьму навечно.