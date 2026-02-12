Офицер ВСУ Бекренев: сломать Зеленского через колено и арестовать ради мира

Бывший офицер ВСУ Евгений Бекренев с позывным Арти Грин назвал способ, как завершить конфликт на Украине, чему сейчас мешает президент Владимир Зеленский. В эфире YouTube-канала Politeka он призвал США арестовать главу киевского режима.

По словам Бекренева, Зеленский только строит из себя патриота, а в реальности он просто главарь шайки-мародеров. Президент лишь имитирует то, что выставленные Россией условия для Украины неприемлемы.

Глава киевского режима с маниакальной наглостью затягивает мирный процесс по урегулированию конфликта, используя для этого любые способы, начиная от скандала в Овальном кабинете и заканчивая грубыми высказываниями в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Пока его тупо не возьмут и не сломают через колено, — как вариант <…> это просто его арестовать за хищение денег американских налогоплательщиков. Просто арестовать его — и посадить в тюрьму американскую навечно», — сказал Бекренев.

Он добавил, что если этого не сделать, то будет еще 43 бессмысленных раундов переговоров по вине Зеленского.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США планируют завершить активный процесс мирных переговоров по Украине хотя бы до 15 мая.