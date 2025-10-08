В российском посольстве в Берлине на пресс-конференции журнала Compact презентовали серебряную монету в честь президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Монету представил главред издания, писатель Юрген Эльзессер. В мероприятии участвовали посол Сергей Нечаев, работники дипведомства, журналисты, депутаты партии «АдГ» ландтага Саксонии-Анхальт.

Журнал впервые представил серебряную монету с портретом президента и надписью «Патриот Владимир Путин» в конце августа. Это событие вызвало «цунами спроса» среди немцев. Партию быстро раскупили. Кроме того, поступило около четырех тысяч новых заказов.

«Для нас большая честь презентовать серебряную медаль Путина. И притом в день рождения президента. Лучше и быть не могло», –заявил Эльзессер.

По его словам, журнал воссоздал ранее прерванную немецким правительством традицию. Презентация монеты символизирует стремление граждан ФРГ к дружбе с Россией. Он добавил, что Путин не только восстановил свою страну, сделал ее суверенной и процветающей, но также является одним из последних оплотов защиты традиционной культуры в Европе.

Редколлегия издания вручила Нечаеву позолоченный вариант памятный монеты в двух экземплярах.

