«Я бы выбрал Путина». Студент разозлил немцев упоминанием России

FR: на немецком ток-шоу произошел скандал после слов студента о Путине

Высказывания немецкого студента о президенте России Владимире Путине во время ток-шоу вызвали скандал в Германии. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.

В эфире программы Die 100 — Was Deutschland bewegt на телеканале ARD 19-летний студент из Ганновера заявил, что не хочет служить в армии и не стал бы защищать Германию.

«Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал он.

Юноша отметил, что для украинцев конфликт с Россией ничего хорошего не принес. После его слов среди присутствующих началась настоящая вакханалия. От студента потребовали взять свои слова обратно и «поехать в отпуск на Украину».

Немецкие журналисты заявили, что в Германии нужно лучше воспитывать молодежь, чтобы она «шла защищать свободу с оружием в руках».

Ранее Владимира Путина признали одним из самых влиятельных политиков Европы. В рейтинге Politico он занял третье место.