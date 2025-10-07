«Я бы выбрал Путина». Студент разозлил немцев упоминанием России
FR: на немецком ток-шоу произошел скандал после слов студента о Путине
Высказывания немецкого студента о президенте России Владимире Путине во время ток-шоу вызвали скандал в Германии. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.
В эфире программы Die 100 — Was Deutschland bewegt на телеканале ARD 19-летний студент из Ганновера заявил, что не хочет служить в армии и не стал бы защищать Германию.
«Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал он.
Юноша отметил, что для украинцев конфликт с Россией ничего хорошего не принес. После его слов среди присутствующих началась настоящая вакханалия. От студента потребовали взять свои слова обратно и «поехать в отпуск на Украину».
Немецкие журналисты заявили, что в Германии нужно лучше воспитывать молодежь, чтобы она «шла защищать свободу с оружием в руках».
Ранее Владимира Путина признали одним из самых влиятельных политиков Европы. В рейтинге Politico он занял третье место.