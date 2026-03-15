В Германии предложили возродить сельские трактиры

Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» решила вернуть в сельские районы закрытые когда-то пивные и трактиры, чтобы привлекать там новых сторонников. Об этом сообщила газета Bild .

Сначала эту модель опробуют на федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Партия собирается арендовать бывшие трактиры, дискотеки и винодельни и превратить их в многофункциональные площадки для общения с жителями.

Днем такие точки должны будут принимать обращения граждан, а по вечерам и в выходные — становиться местом встреч, дискуссий и досуга. В документе также упомянули, что у проекта уже появились потенциальные спонсоры.

«Братвурст и пиво, вечера с аперолем для молодежи, кафе для пожилых, летние праздники, рождественские ярмарки, выставки, презентации книг, киновечера, дискуссионные встречи и лекции», — такой список активностей привели авторы инициативы.

Этим способом «Альтернатива для Германии» решила оживить сельскую жизнь и укрепить позиции в районах, которыми, как считают в партии, другие политические силы давно перестали заниматься.

К следующим выборам в бундестаг партия намерена открыть в каждом избирательном округе земли по одной такой площадке. При этом депутаты допустили, что проект может столкнуться с сопротивлением оппонентов и юридическими трудностями.

Ранее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Германии резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо. Немцы в соцсетях теперь призывают сменить правительство и голосовать за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на всех следующих выборах.