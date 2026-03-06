Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке в Германии резко подскочили цены на бензин и дизельное топливо. Как сообщило РИА «Новости» , немцы в соцсетях теперь призывают сменить правительство и голосовать за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) на всех следующих выборах.

По данным агентства, стоимость горючего в ФРГ повсеместно превысила отметку в два евро за литр бензина марок E5 и E10, тогда как в минувшую пятницу цены держались на уровне около 1,8 евро.

Самой дорогой заправкой в стране по состоянию на среду оказалась ARAL в окрестностях Пассау, где литр бензина Super достиг 2,509 евро, а дизельное топливо и Super E10 — 2,449 евро.

Жители Германии, которым пришлось заранее запасаться горючим и ждать в огромных очередях на заправках, выплеснули возмущение в соцсетях.

«Люди, вы уже видели цены на бензин? Нас просто безбожно обдирают! Баки на заправках были заполнены по старым ценам, а водители уже сейчас должны платить по завышенным», — сказал один из пользователей.

Другой заявил, что немцев вынуждают платить «за всю планету». Он отметил, что в ближайшее воскресенье начнутся выборы. На них нужно «поставить крестик в правильном месте», имея в виду партию АдГ.

Одна из пользовательниц высказала предположение, что правительство ФРГ неплохо зарабатывает на сложившейся ситуации, рассчитывая на рост налоговых поступлений. Она отметила, что власти и сами могли спровоцировать подорожание бензина и дизеля.

Огромные очереди за бензином зафиксировали не только в Германии. Например, в Азии тоже возникли проблемы с горючим. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.