В Германии откроют центры для возвращения украинских беженцев на родину

Германия и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию украинских «центров единства» на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МВД.

При подписании декларации присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Основное внимание уделяется консультированию и поддержке украинцев в их возможном добровольном возвращении на Украину, а также в поиске работы на Украине и Германии», — сказано в пресс-релизе ведомства.

В «центрах единства» для украинских беженцев будут проводить культурные мероприятия на украинском и немецком языках, а также языковые курсы и уроки краеведения.

По словам главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, первый такой центр откроют в Берлине.

Заместитель премьер-министра и министр национального единства Украины Алексей Чернышов добавил, что украинцы благодаря таким хабам смогут получить образование и возможность карьерного роста и на Украине, и в Германии, а при желании и всестороннюю поддержку для возвращения на родину.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «АдГ», адвокат Ульрих Зингер призвал снизить до минимума размер пособий для украинских беженцев.